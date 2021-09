Think an electric leaf blower can’t handle it?



Test out an electric leaf blower yourself and be prepared to be blown away by the impressive power coming out of these low-noise, low-polluting machines! In preparation for the gas-powered leaf blower ban in South Pasadena, City staff have partnered with the American Green Zone Alliance (AGZA) to host a free in-person electric leaf blower demonstration in English and Spanish on September 15, 2021 at Garfield Park (1000 Park Avenue). All are welcome to stop by between 9am and 1pm to test out a variety of low-noise, low-polluting leaf blower models and brands to find the equipment best suited for your needs. Attendees will learn about the Air Quality Management District’s leaf blower incentive program that can save commercial gardeners up to 75% off on new electric equipment.



Spanish speakers are welcome and refreshments will be served. Face masks are required.



To learn more about environmental programs in the City, including the leaf blower ban, visit www.southpasadenaca.gov/environmentalprograms.

Demostración de soplador de hojas eléctrico 15 de Septiembre de 2021 9:00 am – 1:00 pm

Crees que un soplador de hojas eléctrico no puede manejarlo?



Pruebe usted mismo un soplador de hojas eléctrico y prepárese para dejarse llevar por la impresionante potencia que emanan de estas máquinas silenciosas y poco contaminantes. En preparación para la prohibición de los sopladores de hojas a gasolina en South Pasadena, el personal de la ciudad se ha asociado con la American Green Zone Alliance (AGZA) para organizar una demostración gratuita en persona de sopladores de hojas eléctricos en inglés y español el 15 de septiembre de 2021 en Garfield Park (1000 Park Avenue). Todos están invitados a pasar entre las 9 a. M. Y la 1 p. M. Para probar una variedad de modelos y marcas de sopladores de hojas de bajo ruido y baja contaminación para encontrar el equipo que mejor se adapte a sus necesidades. Los asistentes aprenderán sobre el programa de incentivos de sopladores de hojas del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire que puede ahorrar a los jardineros comerciales hasta un 75% de descuento en equipos eléctricos nuevos.



Los hispanohablantes son bienvenidos y se servirán refrigerios. Se requieren mascarillas faciales.



Para obtener más información sobre los programas ambientales en la ciudad, incluida la prohibición de los sopladores de hojas, visite www.southpasadenaca.gov/environmentalprograms.